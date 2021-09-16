北市家樂福桂林店有「尚無案號」確診者足跡 提前打烊清消

位於台北市萬華區的家樂福桂林店今天公告提前打烊清消，衛生局表示，因此店有確診者於非可傳染期間到訪，要求業者停業清消，明天即可恢復營業。

家樂福桂林店今天在臉書發文表示，配合政府單位指示，將提前於下午2時閉店並進行全店消毒作業，預計於明天零時恢復正常營業。

台北市衛生局對此表示，經查此店確實有尚無案號的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案於非可傳染期間的活動足跡，此店配合衛生單位通知於今天停業清消，明天恢復營業。

台北市政府表示，這名個案是為了前往醫院陪病而採檢確診，衛生單位接獲有篩檢陽性的個案後就立刻前往疫調並通知業者，預期中央流行疫情指揮中心會在明天公布這名個案的案號。

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