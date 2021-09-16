新北幼兒園負責人估9月5日前染疫 不排除環境感染
新北市某幼兒園負責人確診COVID-19，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天推估，該個案9月5日隔離前即染疫的可能性最大，不排除在幼兒園環境感染。
新北某幼兒園COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情延燒至新北市某社區，截至目前累計33人確診，已確認感染最早在印度發現的Delta變異株。
據指揮中心資料，今天新增確診個案是這家幼兒園的負責人（案16221），於9月5日由衛生單位安排至其他場所隔離，隔離期間及隔離期滿前採檢結果皆為陰性且均無症狀。
羅一鈞今天下午記者會後表示，據疫調資料，案16221沒有接觸確診的幼兒園學童及老師，但曾與其他教職人接觸，為擴大「防火牆」圍堵Delta變異病毒，才將身為「接觸者的接觸者」的負責人匡列為第二層接觸者。
羅一鈞進一步解釋，第二層接觸者不須居家隔離滿14天，只要自己及曾接觸過具風險的「接觸者」PCR檢驗結果為陰性，就可以解除隔離，改為自主健康管理。
以案16221為例，因為曾接觸過的教職人及自己都採檢陰性，所以在9月12日解除隔離，不料9月14日因喉嚨痛就醫採檢，於今天確診。
羅一鈞說，案16221有中風病史，目前在醫院負壓隔離病房，沒有嚴重症狀。已匡列接觸者2人均列居家隔離，其餘匡列中。
羅一鈞也提到，案16221的Ct值為16，研判9月12日解除隔離才感染可能性較小，最有可能是在9月5日進入隔離前，在幼兒園場域中接觸人或環境染疫。
案16221基因定序尚未出爐，羅一鈞表示，無論是感染Delta變異株或或Alpha變異株（最早在英國發現），感染COVID19的潛伏期大約都是14天，這段時間都可能發病、確診。
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