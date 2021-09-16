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桃勤確診者北市擴大採檢50人 12人為陰性

中央社 / 台北16日電
桃勤確診COVID-19員工曾赴台北市，台北市衛生局今天表示，共將採檢50人，目前已有12人結果確定為陰性。圖為桃園機場示意圖。聯合報系資料照
桃勤確診COVID-19員工曾赴台北市，台北市衛生局今天表示，共將採檢50人，目前已有12人結果確定為陰性。圖為桃園機場示意圖。聯合報系資料照

桃勤確診COVID-19員工曾赴台北市，台北市衛生局今天表示，這名個案共匡列9人居家隔離、18人自我健康監測，另安排23人採檢，共將採檢50人，目前已有12人結果確定為陰性。

桃勤這名員工（案16123）確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）並感染Delta變異株（最早在印度發現），台北市衛生局昨天證實，這名個案曾在10日凌晨赴新光三越台北信義新天地A11的一蘭拉麵，已發送細胞簡訊給同時段用餐的50名顧客，並電話連絡提醒若出現疑似症狀，請主動就醫採檢。

衛生局今天舉行視訊記者會表示，這50人當中有23人在電話聯繫時同意採檢，其中有5人已經確定是陰性，另外27人有6人表示會自行採檢，因為店家頗富名氣，顧客不見得都住在台北市，因此將請他們就近採檢。

店家員工部分，衛生局表示，已要求18名員工進行自我健康監測並陸續安排採檢，將持續追蹤結果。

衛生局指出，這名個案在台北市已匡列第一層接觸者4人居家隔離14天、第二層接觸者5人預防性隔離5天，這9人中有7人結果為陰性，另外2人正在等待結果。

此外，中央流行疫情指揮中心今天宣布，明天起開放7月9日前接種1劑莫德納疫苗且間隔滿10週以上的75歲長者接種第2劑莫德納疫苗，將依各縣市政府造冊通知施打。

衛生局表示，目前正在統計符合資格的民眾人數及確認疫苗配發數量，若疫苗數量不足，將以設籍在台北市的民眾為優先，並依年齡安排施打。

衛生局提醒，社區仍有零星不明感染案例，中央宣布至20日前仍維持疫情警戒標準為第二級，除了戴口罩、勤洗手、保持社交距離、避免與不特定對象聚會，民眾如有不適症狀請儘速就醫，主動積極配合各項防疫措施，保護自己也保護他人。

新冠肺炎 COVID-19 北市

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