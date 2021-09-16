幼兒園新增1例為第2層接觸者 新北：檢討防疫指引

幼兒園再增1例，為第2層接觸者！新北市16日宣布，新增2例確診，1例居隔與1例舊案，居隔確診者為幼兒園匡列範圍的第2層接觸者。由於是在自主健康管理期間確診，外界擔心感染擴散，侯友宜說，此案由於行動不便，自主健康期間並未外出。新北市衛生局長陳潤秋說，會再與中央討論是否加嚴居隔規範。

侯友宜表示，新增1例是新北幼兒園確診接觸者的接觸者，Ct值則高達16。由於是第2層匡列者，外界擔心疫情恐因此擴散，對此陳潤秋說，此案解隔後自主健康管理期間並未外出。不過卻還是發生確診，因此相關的感染源還要透過疫調釐清，也有向中央反應狀況，中央表示會再進行評估。

針對有當地居民看到此確診個案外出，陳潤秋表示並無此事，她並鼓勵週為里民若有疑問，可前往板橋的2處社區篩檢站進行篩檢，目前尚未考慮專案廣篩計劃。被問到幼兒園否會如期於22日復課，陳潤秋說需要看環境採檢狀況，加上相關個案解隔離後，還要7天自主健康管理，因此要之後再評估。

侯友宜最後提到，由於疫情進入穩定狀態，新北市也將推出「加倍券」，希望民眾搭配振興券使用，帶動受疫情影響旅宿、餐飲與觀光業發展，不過媒體質疑新北加倍券只有31萬份，恐對振興徒有杯水車薪之效。侯友宜則表示，此次加倍券可望創造200億商機，相信能有效促進基層的市民經濟復甦。

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦