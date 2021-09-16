桃勤確診女員工 陳時中：研判為飛機內部環境感染
桃勤1名女員工確診COVID-19，指揮中心指揮官陳時中今天下午表示，桃勤事件各方面證據分析，初步研判為飛機內部環境感染有關，此個案暫時不會列為不明感染源。
一名在桃園機場負責客艙清消人員的桃勤女員工（案16213）確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），感染源待釐清，職場全員篩檢，桃園市政府昨天下午安排桃勤公司339人、華膳和機務人員49人進行採檢，截至今早已有308人檢驗結果為陰性。
陳時中今天下午在指揮中心記者會公布，案16213接觸者匡列46人，其中45人須集中/居家隔離，1人自主健康管理，46人都需要進行PCR採檢，現階段已採檢45人，皆陰性，剩餘1人為自主健康管理者，預計9月19日採檢。
指揮中心考量案16213為航空器客艙清潔工作人員，將依據曾經清理過的客艙進行感染源溯源，陳時中表示，這起事件的傳播鏈應該和環境感染比較有關，現階段至少掌握可能被感染地點，指揮中心研擬本週再次檢視航空器清潔人員清消、管理過程，並與專家討論改善方法。
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