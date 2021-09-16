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幼兒園案累計33例！70多歲負責人Ct值16「曾打過一劑莫德納」
國內指揮中心公布兩例本土確診個案，其中一位70多歲板橋幼兒園負責人確診，醫療應變組副組長羅一鈞指出，過去該名人員因為被匡列在第二圈，所以非隔離14日，而是隔離7日後採檢陰性才解隔。未來也會針對個案來檢視病基因定序，目前也會視為Delta變異株，並討論針對第二層人員匡列標準進行調整。
目前幼兒園新增個案累計33例，羅一鈞指出，新增個案Ct值為16，後續也會進行基因定序，針對本起群聚案也已經定序出多例Delta變異株，也會將這名個案視為Delta變異株處理，至於未來在第二層人員的匡列和隔離標準，是否要採14天或7天隔離，也會進行調整和討論。
指揮官陳時中也表示，該案曾經在七月中打過一劑莫德納疫苗，至於根據各項時空的研判下，目前看起來匡列是不夠的，未來對於匡列接觸者是否要更謹慎嚴格，也會與地方衛生局進一步討論。
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