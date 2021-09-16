境外10例「全是無症狀」有6例突破性感染！
國內目前境外移入中有10例，皆屬於無症狀感染者，其中有6例中為突破性感染。中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，這6例中有5例是接種二劑BNT疫苗、1例接種二劑AZ疫苗，除了一位Ct值尚未出爐外，其他Ct值都超過30以上，研判國外疫情嚴重，都曾經感染一段時間。
羅一鈞指出，目前境外移入個案中，約在七、八月在國外感染過一次，但後來入境後也有持三日內陰性檢驗證明，但未被驗出確診狀況。其中序號2、3、4、5、7、10例，分別自美國、日本、印度返台，且出現突破性感染。
而國內日前桃勤人員的確診女性，陳時中表示，研判是在飛機內部感染，這禮拜指揮中心也會去現場查看清潔消毒等管理過程，與專家要進一步討論。
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