桃勤確診Delta員工感染源？ 初步研判為環境感染

國內今日有兩名本土確診者，其中一名是新北市幼兒園負責人，且屬於解隔後還被檢驗為陽性，另一名是桃勤一名員工。陳時中指出，該名負責人行動不便，這兩天並無外出，其家人也檢驗陰性且仍在居家隔離中，另外桃勤人員相關接觸者也幾乎為陰性，目前疫情可控。

對於昨晚確診的幼兒園工作人員，陳時中表示，昨晚跟新北衛生局開會討論後有共識，針對該名員工接觸者要擴大匡列，且要以家戶為單位匡列，至於為什麼該名人員並非採隔離14天，他說，「這位工作人員行動不便，認為接觸情況低，當初因此列為第二層接觸者，是連續採檢兩次後就解隔，在家自主管理，這兩天都沒有外出，他的親密家人也都驗出陰性，且仍在居家隔離中。」

針對桃勤確診個案，陳時中表示，初步跟環境感染有關，但最後判定要有證據，目前不會列在不明感染源，針對周遭的人也有相當比例，密切接觸者46人，已有45人都驗陰性，職場接觸者也有八成多是陰性，目前認為可以控制住的可能性高，後續也要觀察。至於幼兒園群聚仍謹慎為要，學校在教育單位的防疫措施，應該多跟專家請教較好。

商品推薦