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桃勤確診Delta員工感染源？ 初步研判為環境感染

明起75歲以上長者可打莫德納第二劑 限7/9前已打第一劑者

本土+2、境外+10！板橋幼兒園負責人確診

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠許政榆／台北即時報導
AZ和莫德納疫苗明天都將到貨，指揮中心舉行記者會說明。出席名單由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
AZ和莫德納疫苗明天都將到貨，指揮中心舉行記者會說明。出席名單由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

國內新增12例COVID-19確定病例，分別為2例本土及10例境外移入；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，今天確診本土病例有兩例，都居住在新北市，一位70多歲板橋幼兒園工作人員，另一位80 歲左右老人家，他在醫院被採檢出。

另外桃勤工作人員（案16213）確診Delta變異株，分兩層進行匡列，相關接觸者有45位隔離、自主健康管理1位，有45位陰性，1位待採。至於職場匡列員工中，307名為陰性、33位待採中。

指揮中心說明，今日新增2例本土病例中，案16214為80多歲女性，今年9月14日因其他原因就醫並採檢，於今日確診；接觸者匡列中。案16221為70多歲女性，9月5日因北部某幼兒園感染事件由衛生單位安排至其他場所隔離，隔離期間及隔離期滿前採檢結果皆為陰性且均無症狀，9月12日解除隔離，9月14日因喉嚨痛就醫採檢，於今日確診；已匡列接觸者2人，均列居家隔離，其餘接觸者匡列中。

指揮中心表示，今日新增10例境外移入個案，為5例男性、5例女性，年齡介於20多歲至30多歲，分別自南非(案16215)、美國(案16216、16218、16219、16223)、日本(案16217、16222)、阿拉伯聯合大公國(案16220)、印尼(案16224)及印度(案16225)，入境日介於8月31日至9月14日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告；詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,082,957例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,065,218例排除)，其中16,115例確診，分別為1,488例境外移入，14,573例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計839例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、台北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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