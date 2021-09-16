聽新聞
test
0:00 / 0:00
政院：3+11調查報告最快今提出 將說明合理性、適法性
立法院6月17日通過朝野協商決議，要求行政院在3個月內成立「3＋11」調查小組，並提出書面調查報告給立法院。行政院發言人羅秉成今表示，相關報告已經完竣，最快今日可以送立法院。
行政院長蘇貞昌明天將率相關部會首長列席立法院，提出航空機組員隔離「3＋11」決策過程的專案報告。
行政院今舉行院會。針對3+11的調查報告何時提出？羅秉成表示，3+11調查報告，立法院是在6月18日的時候，決議請行政院就指揮中心3+11的決策過程做調查。他指出，此一調查小組已經成立，且調查報告也已經要接近完成，承諾會在3個月的時限內提送到立法院。
羅秉成說，期限是在17日為止，最慢17日要提出調查報告。他表示，相關報告已經完竣，正在行政作業中，最快今天就可以送出。他指出，關於3+11的決策問題，報告中都會詳細說明原委，並交代說明程序上的合理性、適法性。
疫情快報
▪【疫情專題】9月16日新增本土2例、境外10例、0死亡案例
▪【QA整理包】哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言