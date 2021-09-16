政院：3+11調查報告最快今提出 將說明合理性、適法性

立法院6月17日通過朝野協商決議，要求行政院在3個月內成立「3＋11」調查小組，並提出書面調查報告給立法院。行政院發言人羅秉成今表示，相關報告已經完竣，最快今日可以送立法院。

行政院長蘇貞昌明天將率相關部會首長列席立法院，提出航空機組員隔離「3＋11」決策過程的專案報告。

行政院今舉行院會。針對3+11的調查報告何時提出？羅秉成表示，3+11調查報告，立法院是在6月18日的時候，決議請行政院就指揮中心3+11的決策過程做調查。他指出，此一調查小組已經成立，且調查報告也已經要接近完成，承諾會在3個月的時限內提送到立法院。

羅秉成說，期限是在17日為止，最慢17日要提出調查報告。他表示，相關報告已經完竣，正在行政作業中，最快今天就可以送出。他指出，關於3+11的決策問題，報告中都會詳細說明原委，並交代說明程序上的合理性、適法性。

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