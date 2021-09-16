影／救黨本票惹議 張亞中怒批：政治追殺！
國民黨主席候選人張亞中16日表示，2016年在國民黨最困難，發不出黨工薪水的時候，他跳出來去馬來西亞借款，現在卻要被送考紀會，質疑這些送他考紀會的人，當時又做了些什麼，他現在只是把本票講成支票的一個口誤，就被這些人用來政治追殺。
張亞中認為考紀會這場風波已經對國民黨造成傷害，他強調他相信四個參與者，包括朱立倫、江啟臣、卓伯源都是正人君子，他希望黨能把這個事情的來龍去脈查清楚。
另外關於本票爭議，張亞中說，2016年國民黨的黨工薪水發不出來，他當時並不是黨工，也沒有黨職，只是一個普通的黨員，憑著一股熱忱，主動到馬來西亞去借款。他說，今天批評他、指責他的人，在那個時候又做了什麼，他現在只是一個口誤，卻被這些當初沒管過事情的人送考紀會，他認為「公理自在人心」，可以不用感謝他，但何必用這東西來做政治追殺。
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