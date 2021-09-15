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桃勤確診者曾赴A11一蘭拉麵 北市28人將採檢

中央社 / 台北15日電

桃勤一名員工確診Delta變種病毒，台北市衛生局表示，這名個案在台北市的活動史皆可掌握接觸者，其中個案曾在10日凌晨到新光三越A11的一蘭拉麵，已安排28人進行採檢。

桃勤公司一名員工（案16213）今天確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變種病毒，台北市衛生局晚間表示，個案在台北市的活動史皆可掌握接觸者，且已採行防疫措施，目前判定沒有須對外公布的足跡。

有關位於新光三越台北信義新天地A11的一蘭拉麵臨時宣布停業3天，衛生局指出，今天接獲桃園市政府通知，案16213曾在10日凌晨到此店家消費後，隨即至現場進行疫調，要求業者自今天中午至18日中午停業清消，恢復營業後11天內暫停內用。

衛生局表示，已電話聯繫並發送簡訊提醒當日同時段用餐的顧客注意自身健康，如有症狀請主動就醫採檢，並安排此店家17名員工及11名與確診者足跡相同的民眾進行採檢。

新冠肺炎 COVID-19

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