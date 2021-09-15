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長芳輪確診文旦卡關 更換全部船員最快17日離港

中央社 / 高雄15日電

長榮海運「長芳輪」發生群聚感染，船隻停在高雄港，3000多盒中秋文旦無法運往新加坡，恐賠70多萬元。交通部航港局表示，經中央核定長榮防疫計畫，預計更換全部船員，最快17日離港。

高雄港停靠「長芳輪」發生6例COVID-19境外移入群聚案。高雄市衛生局今天表示，目前匡列103名接觸者，所有採檢結果皆為陰性，預計20日解除隔離。媒體報導，「長芳輪」因群聚感染，導致中秋節3000盒文旦送不到新加坡，恐損失新台幣70萬元，有農民求政府想辦法。

交通部航港局表示，長芳輪原本有22名船員，之前已有5名船員確診，後續有1名船員有疑似染疫症狀下船就醫，隨後確診，原留船船員從17名變為16名。因船員確診，提報指揮中心同意後，採「全員更替」方式換新船員上船，等到新船員到位後，既有船員才可以下船。

航港局表示，根據長榮公司防疫計畫，明天新船員才可上船，但由於新船員之前並沒有操作「長芳輪」經驗，上船後仍須熟悉船舶操作，預計17日下午4時離港，實際出港時間仍須看船員熟悉狀況。

高雄市農業局則回應，經查高雄市許姓農民今年有集貨台南的文旦外銷 ，因長芳輪船員染疫造成海運無法如期出航，目前船仍停泊高雄港。因貨運延遲，許農希望船公司能儘速調派他船協助運送或是賠償。

農業局表示，這批文旦由貿易商向農民買斷，全部來自台南，農民並無損失。本案涉及貿易商與船公司之間糾紛，已請許農依雙方契約爭取自身權益。農業局昨天有關心許農，對方清楚不是政府的問題，也謝謝農業局關心。

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