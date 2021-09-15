新北幼兒園影響 柯文哲：篩檢逾千人全陰危機解除

新北市某幼兒園日前爆發群聚案，台北市長柯文哲今天說，台北市共有5間幼兒園、4間國小受影響，篩檢1345人都是陰性，代表危機差不多是解除了。

台北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，柯文哲表示，台北市共有5間幼兒園、4間國小受到新北幼兒園群聚案影響，光是第一層被居家隔離的師生就有219人，第一層的同住家人也有1010人，還有職場及高風險場域116人，這1345人篩檢結果都是陰性，代表危機差不多是解除了。

柯文哲說，為了降低對社會的衝擊，不用動不動就下令全市餐廳停止內用、關閉運動場館，以後若有確診者就會擴大匡列接觸者，做完基因定序、血清學檢查等完整研究後，判定傳染性，若不高再降低居家隔離人數。

此外，柯文哲表示，台北市高中職、國中、五專、及外僑學校等在22日開始施打BNT疫苗，已經把學校跟醫院診所配對好，將由雙方自行聯絡好施打時間，再配發疫苗下去。

柯文哲說，目前統計大部分學生都會在學校裡面打，每一個注射點將至少配置1名醫師及3名護理師，學生打完之後如果好好的，還是乖乖上課，不要趁機開溜，雖然可以放疫苗假，但不鼓勵放。

台北市副市長蔡炳坤補充，有關BNT疫苗的殘劑問題，為了讓學校跟醫院有所依循，已經訂定4點處理原則，第一優先是具醫生證明不得施打其他疫苗的正式教職員，接著是任課身心障礙班的正式老師，再來是其他學校正式教職員，最後則由責任醫療院所收回安排接種，以不浪費任何一劑疫苗為最高原則。

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