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入境檢疫延長防Delta？陳時中：有證據才考慮

中央社 / 台北15日電
中央流行疫情指揮中心記者會。出席名單由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。聯合報系記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心記者會。出席名單由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。聯合報系記者謝承恩／攝影

有醫師建議延長入境檢疫天數，防境外Delta變異株入侵台灣。指揮中心指揮官陳時中今天表示，未來若有證據顯示病毒潛伏期變長，才會考慮延長檢疫天數。

新北市某幼兒園近日發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情，已確認感染最早在印度發現的Delta變異株，但該病毒株基因序列與過去國內檢出的個案都不同，研判為全新的Delta變異株。

有醫師認為，全新的Delta變異株應來自境外，呼籲延長入境者檢疫天數，避免類似事件再次發生。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，相較他國，台灣在邊境管理算是相當嚴格，只要確實執行檢疫規範，應該都能把疫情控制在一定範圍內，未來若有更多證據顯示病毒潛伏期拉長，或是發病後帶病毒時間更長，才會考慮延長檢疫天數。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也指出，指揮中心9月3日公布新版確診個案解除隔離標準，無論是境外移入病例或本土Delta確診個案，都必須在發病後或無症狀檢驗陽性日起，至少10天後症狀緩解或退燒，再加上2次病毒核酸PCR檢驗陰性或Ct值大於等於30，才符合解除隔離的條件。

羅一鈞說，為避免社區中防疫旅館或集中檢疫所隔離有不足之處，也要求確診個案一律入住醫院負壓病房或專責病房。

至於在入境旅客檢疫方面，羅一鈞指出，還是按照原本規定，要求一律到防疫旅館或集中檢疫所隔離14天，並於入境時進行唾液篩檢，居家檢疫10天至12天進行居家快篩，檢疫期滿、解除隔離前再做一次PCR採檢，以防堵疫情入侵。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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