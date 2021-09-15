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桃機客艙清消人員確診Delta 曾打過1劑AZ疫苗

中央社 / 台北15日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。聯合報系記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。聯合報系記者謝承恩／攝影

國內今天新增1例COVID-19本土個案，目前感染源待釐清，指揮中心指揮官陳時中表示，本土確診者為桃園機場負責客艙清消人員，初步定序染Delta變異株，曾接種1劑AZ疫苗

陳時中今天下午說明，今天新增的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案為20多歲女性，9月12日出現輕微流鼻涕、頭暈等症狀，9月14日因工作需求篩檢，於今天確診。個案無出國史，衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

陳時中說，這名女性確實在桃園機場工作，主要負責清消，相關足跡已經完成清潔消毒，衛生單位已匡列家庭及工作接觸者45人，均列居家隔離，餘匡列中。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞進一步說明，這名20多歲女性個案Ct值為14，考量病例9月7日快篩陰性，現階段將可傳染期推定為9月8日之後。個案僅6月初打過1劑AZ疫苗，所以並不算突破性感染。

針對新增的本土個案陽性檢體，羅一鈞表示，為盡快釐清感染的病毒株種類，初步定序先以北市裝修工做點突變快速檢驗，確認感染病毒是Delta變種病毒（最找在印度發現），是否與現在台灣染Delta的確診者是同一隻病毒株，後續完整的序列比對結果17日出爐。

羅一鈞說，考量這名本土個案是航空器客艙清潔工作人員，現階段會以其工作內容，如曾經清理過的客艙進行感染源溯源，也會對航班跟入境確診個案做進一步比對。

據指揮中心統計，本土個案中經定序為Delta累計36例，其中13例為6月份屏東群聚相關、1例為9月份國籍航空機師群聚相關、21例為9月份新北幼兒園及社區群聚相關，以及1例為今天公布的桃園機場航班客艙清潔人員案例。

新冠肺炎 COVID-19 AZ疫苗 陳時中

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