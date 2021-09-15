桃園確診女打過一劑AZ、境外移入打過二劑AZ疫苗仍感染

國內新增桃園市的確診個案，傳出是機場工作人員確診，目前有負責機艙的消毒及清潔，指揮中心指揮官陳時中指出，該名人員曾在六月初打過第一劑AZ疫苗，本身是負責清潔及消毒的人員，且根據確診足跡都已經清消完畢，根據家庭及工作接觸者也已匡列了45人，目前也屬於Delta變異株，後續疫調後，也會跟後續其他Delta個案進行比對。

醫療應變組組長羅一鈞指出，該案目前確診Ct值14，另外9月7日曾於工作緣故進行篩檢，快篩為陰性，並自9月8日以後視為可傳染期，並匡列相關接觸者，目前會針對航班、入境確診個案做比較，後續還要進行基因定序結果進行個案。疫情監測組組長周志浩指出，目前該個案已經於6月初施打過一劑AZ疫苗，目前並不屬於突破性感染。

針對境外移入中4例案件中，針對案16210為本國籍20多歲男性，自美國返台曾經在9月1日有檢驗出陽性，為何能順利入境。羅一鈞指出，目前該案曾經在4月7日打過二劑AZ疫苗，8月28日在美國就有肌肉痠痛、嗅味覺異常等症狀，在9月1日採檢陽性且入境時也有憑陰性證明等入境資料。

他指出，該案目前Ct值為34很高，研判可能處於不具傳染力的階段，但仍必須依規定在醫院進行進一步追蹤檢驗，且是同為Delta變異株，不能入住集中檢疫所或旅館隔離，必須要在醫院進行。

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