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直播／今新增桃園1例本土案例、4例境外 無死亡個案

本土確診1例、境外4例 桃園20多歲女工作篩檢確診

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠邱宜君／台北即時報導
幼兒園群聚是否再擴大，指揮中心舉行記者會說明。出席名單由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
幼兒園群聚是否再擴大，指揮中心舉行記者會說明。出席名單由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

國內新增5例COVID-19確定病例，分別為1例本土及4例境外移入；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，今日新增1例為桃園市個案，為20多歲女性，是屬於輕微流鼻水症狀，因為在工作單位有例行性篩檢確診，相關疫調進行中。另外幼兒園今日並無新增案例，希望疫情持續穩定，國內疫苗涵蓋率48.79%， 劑次人口比53.32。

指揮中心說明，今日新增1例本土個案，為20多歲女性，9月12日出現輕微流鼻涕、頭暈等症狀，9月14日因工作需求篩檢，於今日確診。衛生單位已匡列家庭及工作接觸者45人，均列居家隔離，餘匡列中。衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增4例境外移入個案，為3例男性、1例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自法國(案16209)、美國(案16210、案16212)、菲律賓 (案16211)入境，入境日期介於8月31日至9月13日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,057,142例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,039,848例排除)，其中16,103例確診，分別為1,478例境外移入，14,571例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計839例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、台北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

新冠肺炎 COVID-19

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