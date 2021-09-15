北科附工3師、34同班同學今再採檢 最快明天解隔

長榮機師染疫，傳給就讀北科附工的兒子，經匡列隔離的同班34位學生及3位老師，今天再由桃園市衛生局採檢，如果再度確定為陰性，明天凌晨解除隔離，同時校方可以在9月17日恢復上課。

機師染疫給就讀北科附工兒子之後，桃園市衛生局擴大匡列、隔離，374位匡列接觸者先前安排在6個集中檢疫所，衛生局經過4次採檢都屬陰性。由於隔離即將滿14天，今天上午針對34位學生及3位老師採檢。衛生局表示，如果採檢呈現陰性，居隔的34位學生及3位老師，可以在明天凌晨解除隔離返家。

衛生局表示，確定陰性之後，學校可以在17日恢復上課。校方也表示，已經做好恢復上課的準備，一切依照衛生局的指示辦理。桃園市政府環境清潔稽查大隊先前已經派員進入校園清消，明天也會再度進入校園清消。

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