Delta早就生根社區沒離開過？醫曝1關鍵直言：它有這麼肉咖嗎

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聯合新聞網 / 綜合報導
幼兒園爆發群聚確診，新北快篩站便有不少預約篩檢的民眾前往快篩。報系資料照／記者胡經周攝影
幼兒園爆發群聚確診，新北快篩站便有不少預約篩檢的民眾前往快篩。報系資料照／記者胡經周攝影

今（14）日增加2例本土案例，與幼兒園群聚案相關，此群聚已達32人感染。疫情指揮中心也表示北市裝修工人夫妻Delta基因定序與幼稚園完全一致，研判為同一群聚，這讓前台大感染科醫師林氏璧鬆了一口氣，分析指出「沒有2條以上的傳染鏈，疫情相對單純比較好控制下來」；對於「Delta病毒是從屏東那時就沒有離開過」的傳聞，林氏璧也提出看法。

關於今日疫情消息，案16204、16205為同住家人，是於9月6日就已匡列的居家隔離對象。案16204於9月12日出現發燒等症狀，2名個案由衛生單位安排採檢，於今日確診，衛生單位立刻進行相關疫調及接觸者匡列。對此，林氏璧透過臉書發文解讀，「在匡列中的人因為潛伏期中再跑出新確診，因為早已匡列，都不會太擔心」。

案16168、16171北市裝修工人夫妻的病毒基因序列與幼兒園其他個案比較，序列完全一致，研判是同一起事件。林氏璧也鬆了一口氣，指出「確認了裝修工人病毒確為同一序列，代表這一圈人都是同一事件，沒有2條以上的傳播鏈，疫情相對單純比較好控制下來」。

另，醫療應變組副組長羅一鈞表示，幼兒園案Delta的序列和之前定序出的任何Delta序列都不同，包括任何境外移入，為國內全新的序列，而目前全案有21人確認感染Delta，且序列完全一致。再比對國內已驗出的Delta資料庫來看，幼兒園的Delta與南非、美國境外移入個案相對接近，但仍有6、7個位點的差異，無法推論是什麼關係。

關於「有些人懷疑Delta病毒已經在台灣生根傳了很久，比方從屏東那時就沒有離開」，林氏璧則認為，若真如此，這病毒序列應該要和屏東的Delta序列相像才對，但看來並非如此，「且如果Delta真的在社區存在已久，卻一直沒有燒起來，那它還叫做Delta嗎？Delta有這麼『肉咖（台語，意指軟弱，能力不足）』嗎？」

他也提到，今年5月前某些人就講了一年台灣社區早有病毒進來，只是沒篩檢就沒案例，「5月爆發到現在，每天我們都可以驗個2萬上下，7日PCR陽性率壓到了萬分之3至4之間，你還在說Delta早潛伏在社區只是沒篩出來，你可以換一套說辭嗎？」

新冠肺炎 COVID-19 Delta變異株

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