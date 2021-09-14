北市裝修工妻影響2校預防性停課 293人完成採檢

台北市文山區一所國中及一所幼兒園因與確診裝修工妻相關而預防性停課，衛生局今天表示，已採檢293名師生及同住家人，結果預計晚間出爐，若全數為陰性，就能在明天復課。

台北市衛生局今天下午舉行記者會說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情現況，疾管科長張惠美表示，台北市今天新增1例自美國入境的個案，為已打過2劑BNT疫苗的30多歲女性，在檢疫期間確診。

張惠美說，有關文山區預防性停課的一所國中及一所幼兒園，293名師生及同住家人已完成PCR核酸檢測採檢，結果預計今天晚間、最慢明天會出爐，若全數陰性，最快明天就能復課。

教育局補充，受影響的包含國中3個班級90名學生、幼兒園全園101名學生，採檢已在上午完成，將在下午5時30分舉行會議討論是否能復課。

台北市文山區裝修工（案16168）及其妻子（案16171）感染Delta變異株，文山區一所國中及一所幼兒園教師因曾與案16171接觸而被匡列居家隔離，導致191名學生預防性停課。

此外，有關校園BNT疫苗接種計畫，專門委員歐佳齡表示，疫苗將在22日到貨，提醒各校在打完疫苗後當天就不要再安排體能性的課程，且學生要出示家長同意書並經醫生評估後才能接種，以及務必帶著健保卡。

另一方面，大專院校即將開學，台北市副市長蔡炳坤接受媒體電訪時表示，第8輪公費疫苗共有3萬4618名18歲到22歲的民眾預約在台北市接種，這個年齡層幾乎都是大學生，因此許多大學選擇延後實體課程、等疫苗產生保護力，是正確的選擇。

蔡炳坤說，台北市日前已訂出大專院校開學防疫指引，不過因大專院校主管機關是教育部，所以北市版本不具強制力，僅為建議、參考。

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