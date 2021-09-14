快訊

現場畫面曝光！西濱快速道路7車連環撞 3人受傷送醫

現代千里眼：看美國海軍神盾雷達如何演進

北市裝修工妻影響2校預防性停課 293人完成採檢

中央社 / 台北14日電

台北市文山區一所國中及一所幼兒園因與確診裝修工妻相關而預防性停課，衛生局今天表示，已採檢293名師生及同住家人，結果預計晚間出爐，若全數為陰性，就能在明天復課。

台北市衛生局今天下午舉行記者會說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情現況，疾管科長張惠美表示，台北市今天新增1例自美國入境的個案，為已打過2劑BNT疫苗的30多歲女性，在檢疫期間確診。

張惠美說，有關文山區預防性停課的一所國中及一所幼兒園，293名師生及同住家人已完成PCR核酸檢測採檢，結果預計今天晚間、最慢明天會出爐，若全數陰性，最快明天就能復課。

教育局補充，受影響的包含國中3個班級90名學生、幼兒園全園101名學生，採檢已在上午完成，將在下午5時30分舉行會議討論是否能復課。

台北市文山區裝修工（案16168）及其妻子（案16171）感染Delta變異株，文山區一所國中及一所幼兒園教師因曾與案16171接觸而被匡列居家隔離，導致191名學生預防性停課。

此外，有關校園BNT疫苗接種計畫，專門委員歐佳齡表示，疫苗將在22日到貨，提醒各校在打完疫苗後當天就不要再安排體能性的課程，且學生要出示家長同意書並經醫生評估後才能接種，以及務必帶著健保卡。

另一方面，大專院校即將開學，台北市副市長蔡炳坤接受媒體電訪時表示，第8輪公費疫苗共有3萬4618名18歲到22歲的民眾預約在台北市接種，這個年齡層幾乎都是大學生，因此許多大學選擇延後實體課程、等疫苗產生保護力，是正確的選擇。

蔡炳坤說，台北市日前已訂出大專院校開學防疫指引，不過因大專院校主管機關是教育部，所以北市版本不具強制力，僅為建議、參考。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

北市9成5學生校內接種 蔡炳坤：不跟進新北線上授課2天

不跟進新北打完BNT採線上授課 北市：有三天疫苗假

北市幼兒園防疫升級 桌遊、教具不可「多人混用」

第8輪公費AZ疫苗 北市：超量預約逾萬人

相關新聞

新北幼兒園女童爸隔離中發燒 採檢後2人雙雙確診

新北市今天新增2例本土案例，都跟幼兒園群聚案有關，為其中1名就讀某幼兒園的幼童與爸爸，且爸爸Ct值僅19。市長侯友宜說明...

陳時中打槍擴大板橋專案施打 民代憂隱形傳播鏈難阻斷

板橋某大樓昨進行專案施打，讓當地里長們反映，周圍居民也應該一同專案施打，卻遭指揮中心指揮官陳時中否決，強調情況不同於屏東...

期交所2人確診卻有人力調度 新北公布PCR結果

新北某幼兒園群聚案例，過去1周累積達破30例，其中還有2名確診者在期交所板橋辦公室工作，傳出有員工不滿公司只把部分員工調...

放寬防疫措施時機？ 柯文哲：視病毒種類調整

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，目前國內疫情都在控制中，正研議9月20日後鬆綁防疫規定。對此，台北市長柯文哲說...

新北餐廳給不給內用？ 侯友宜明天宣布

新北市自7月27日降級後宣布有條件開放餐廳內用，又因上周Delta變異株入侵幼兒園禁止，經過1周後，市長侯友宜表示，明天...

920後疫情警戒升或降？ 陳時中：沒加嚴、可能鬆綁

國內9月7日至9月20日維持二級警戒，民眾關心9月20日後是否會持續鬆綁，或是因為這波幼兒園群聚事件有加嚴措施。指揮中心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。