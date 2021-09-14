裝修工夫妻完整定序出爐 指揮中心：與新北幼兒園一致

新北幼兒園群聚案，確診裝修工人曾出入染疫埃及家庭所居住的社區大樓，基因定序為Delta。指揮中心今公布，完整定序以及與其他確診者比對結果，醫療應變組副組長羅一鈞說，與幼兒園序列都完全一致，研判是同一起事件。

針對裝修工夫妻完整定序，羅一鈞說，裝修工（案號16168）、裝修工之妻（案16171）今天中午完整定序結果出來，與幼兒園序列都完全一致，研判是同一起事件。

他強調，整起幼兒園序列與過去國內境外移入和本土群聚，也就是屏東案和桃園機師案，都是不相同，這是國內全新的Delta序列，指揮中心所公布的關聯圖上可見，紅圈畫起來的都是相同序列。

羅一鈞說，這次偵測到的序列，以國內資料庫說，最接近的是南非境外移入，及美國境外移入的兩個案例，但還是有六七個位點以上的差異，不能推論任何關係，「我會說全新是因為以前沒有偵測到類似的序列。」

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