自主健康管理也不得實體上課 指揮中心：可以遠距

受新北幼兒園群聚影響，許多學童被列為居家隔離對象，而有一些匡列人員則列為自主健康管理者。但對於自主檢康管理期間，學童是否可到校上課，1922專線說可以但學校公文說不行，引發混亂。醫療應變組副組長羅一鈞表示，新的指引提到有感染風險者不得進入幼兒園，可用遠距維持受教權。

莊人祥表示，自主健康管理對象無症狀可正常生活、外出應全程戴醫用口罩，避免出入無法保持社交距離或近距離接觸不特定人的場所，因此是否可以到校上課，仍依照學校和衛生局的規定進行。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，開學前教育部公布的指引已和地方政府溝通，新的指引提到有感染風險者不得進入幼兒園，經過衛生主管機關開立居家隔離或居家檢疫或自主健康管理者，不能入園。依照新的政策，不論是確診學生、解隔離自主管理期間，或是隔離期間被要求自主管理的學生都不能實體上學，可用遠距維持受教權。

至於幼兒園群聚延伸的板橋社區大樓案，指揮中心昨天為社區住戶接種疫苗，但有板橋里長希望比照屏東當初發生Delta疫情時，三天內為兩千人打疫苗的方式，讓周遭里民也能打疫苗。

指揮官陳時中表示，屏東當時的疫情有進入社區，不論是載客計程車或是鄉里群聚，疫情相對更擴散；新北案例在社區大樓住戶有六名，一名則是有進出大樓的裝修工和其親密接觸者（裝修夫婦），其餘都在幼兒園，沒有往外擴散，因此限於大樓社區內進行疫苗接種。

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