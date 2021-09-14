日本再贈50萬劑AZ疫苗 指揮中心：非常感謝

日本外務大臣茂木敏充今天宣布，再提供台灣50萬劑AZ疫苗，援台疫苗總數將達到390萬劑，這也是日本第5波提供台灣AZ疫苗。指揮中心指揮官陳時中今表達感謝，他表示，日本宣布要捐贈50萬劑AZ疫苗，真得非常感謝，因為台灣最近正要展開第二劑注射，這可以讓施打更快速。

這是日本第5波提供台灣AZ疫苗，分別為6月4日124萬劑、7月8日113萬劑、7月15日97萬劑及9月7日6.4萬劑，連同今天的50萬劑，總共約390.4萬劑。

陳時中說，昨天疫苗共打1萬3000多劑，涵蓋率48.75%、劑次人口比53.52%。BNT校園接種昨收單，陳指出，學校還在統計中，只知道學生意願蠻高，計算完畢再報告。

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