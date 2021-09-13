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板橋期交所爆2人確診 新北衛生局將調查是否疫調不實

埃及爸病毒量低無法定序 裝修工14日完成比對

中央社 / 台北13日電

新北某幼兒園及社區群聚持續釐清，指揮中心今天說，北市裝修工Delta變異株定序結果與其他確診者比對明天完成；埃及爸、台大醫院麻醉護理師因病毒量低，無法定序。

新北某幼兒園COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情延燒至新北市某社區，外界推測感染源可能來自一名幼兒園孩童父親、8月入境的埃及籍男子，待疫調釐清，積極進行血清抗體檢驗、基因定序及相關疫調。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在指揮中心記者會表示，昆陽實驗室經過多天努力，礙於埃及爸爸（案16160）Ct值太高、病毒量太少，不斷嘗試仍無法定序，另外一名因病毒量稀少無法定序的個案還有與埃及爸爸住在同一新北市社區的台大醫院麻醉護理師（案16158）。

另外，羅一鈞說，這起新北市某幼兒園群聚衍生的社區大樓群聚，今天又新增1例個案完成基因定序，為新北市某社區大樓住戶案16164，定序結果也是Delta變異病毒（最早在印度發現），現階段這起群聚共累積21人為Delta變異株。

台北市一名裝修工人（案16168）至與幼兒園COVID-19群聚有關新北某社區工作染疫，裝潢工夫妻染Delta變異株，指揮中心正將兩人的Delta定序結果與其他幼兒園群聚確診者比對，預計最快明天完成。

裝修工人在新北市某社區大樓活動史也有新發現，羅一鈞說，衛生單位近期透過電子足跡，發現裝修工人除8月初及9月8日有前往此社區，8月底也曾有大樓活動史，認為出現新足跡僅是回憶有一些偏誤，呼籲外界不要苛責個案。

這起群聚事件的血清抗體檢驗也有新進度，羅一鈞說，今天又新增5人檢驗結果，其中幼兒學童母親（案16161）、裝修工人妻子（案16171）抗體檢驗皆為陰性，已發病一週的裝修工人（案16168）抗體則是弱陽性，吻合發病時序。

另外，案16163及案16164為新北市某幼兒園群聚衍生的社區大樓住戶，兩人是同住家人，都曾打過COVID-19疫苗，僅驗出與疫苗有相關性的S抗體為陽性，體內與疫苗不相關的N抗體仍然為陰性，換句話說，這2名個案都還沒有自然感染產生的抗體，意味感染不久。

新冠肺炎 COVID-19

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