幼兒園Delta群聚 張上淳：無幼童重症、部分解隔離

新北幼兒園Delta群聚，現階段確診30人，其中9人是幼兒園學童、1人是學童妹妹，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，此群聚無幼童重症，部分已解隔離。

新北幼兒園COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情擴大，截至目前累計30人確診，病毒定序證實為最早在印度發現的Delta變異株。

針對新北市某幼兒園群聚及社區感染事件接觸者採檢結果，指揮中心指揮官陳時中說明，現階段接觸者擴大匡列至3505人，所有接觸者都需要接受PCR檢驗，已採檢3502人，其中陰性3233人、25人採檢結果為陽性，其餘244人檢驗中，還有3人待採檢。

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