幼園染疫童母親桃園同事妻確診 匡列23人集中檢疫

幼兒園群聚案整起事件已有30人，今天再新增一基因定序，某大樓案16164住戶確定為Delta。被懷疑為這起群聚的感染源的埃及爸（案16160），及台大麻護（案16158）兩案Ct值高，分別為37.9、38.5，病毒量太低無法定序。

2021-09-13 14:50