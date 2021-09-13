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95公斤壯男打高端兩周後死亡 台中首例死因待中央釐清

莫德納到貨不足可混打BNT？ 陳時中給答案了

幼園染疫童母親桃園同事妻確診 匡列23人集中檢疫

中央社 / 台北13日電

新北某幼兒園群聚延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，此群聚新增1例確診者，為染疫學童母親在桃園職場同事的妻子，匡列23人集中檢疫。

新北某幼兒園COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情擴大，截至目前累計30人確診，病毒定序證實為最早在印度發現的Delta變異株。

新冠肺炎 COVID-19

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