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好消息！ 指揮中心開放國人外籍配偶及未成年子女來台

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君蕭羽耘／台北即時報導
圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心8月21日宣布重啟境外生入境，但來台工作者及跨國伴侶仍被阻擋在外。指揮中心今天終於宣布好消息，開放國人外籍配偶及未成年子女於邊境嚴管期間可申請入境。

為保障國人家庭團聚，自即日起將授權外交部駐外館處受理國人外籍配偶及未成年子女申請依親、探親簽證。

指揮中心副指揮官陳宗彥說，去年開始有不同階段邊境管理，在強力管制期間，國人配偶或未成年子女入境都是專案，考量到國人配偶有實際需要，現行可以通案向外館申請，由外館直接核發許可給配偶和未成年子女，中港澳也適用，以順利入境國內。

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