新北幼兒園群聚再+1 群聚達30人
幼兒園群聚再擴大，昨確診幼童媽同事（案16197）的太太也確診，整起事件已有30人染疫。國內今天新增兩例本土案例及三例境外移入；另確診個案中無新增死亡。指揮中心指揮官陳時中表示，幼兒園群聚案匡列3505人，已驗出25人為陽性，3233人為陰性，244人檢驗中。
今日新增2例本土個案中，案16199為50多歲女性，9月11日因同住家人（案16197）檢出新冠肺炎陽性，由衛生單位安排採檢，同日出現喉嚨癢等症狀，於今日確診，已匡列接觸者23人，均列集中檢疫，餘匡列中。
案16203為60多歲女性，因松山區國中生確診（案16179）而被匡列居家隔離，9月11號由衛生單位安排採檢，於今日確診，相關接觸者匡列中。衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。
今日新增三例境外移入個案，為2例男性、1例女性，年齡均為20多歲，分別自美國(案16200、案16201)、日本(案16202)入境，入境日介於8月29日至9月10日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。
截至目前國內累計1萬6093例確診，分別為1471例境外移入，1萬4568例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。
2020年起累計839例新冠肺炎死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、台北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。
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