新北幼兒園群聚再+1 群聚達30人

幼兒園群聚再擴大，昨確診幼童媽同事（案16197）的太太也確診，整起事件已有30人染疫。國內今天新增兩例本土案例及三例境外移入；另確診個案中無新增死亡。指揮中心指揮官陳時中表示，幼兒園群聚案匡列3505人，已驗出25人為陽性，3233人為陰性，244人檢驗中。

今日新增2例本土個案中，案16199為50多歲女性，9月11日因同住家人（案16197）檢出新冠肺炎陽性，由衛生單位安排採檢，同日出現喉嚨癢等症狀，於今日確診，已匡列接觸者23人，均列集中檢疫，餘匡列中。

案16203為60多歲女性，因松山區國中生確診（案16179）而被匡列居家隔離，9月11號由衛生單位安排採檢，於今日確診，相關接觸者匡列中。衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

今日新增三例境外移入個案，為2例男性、1例女性，年齡均為20多歲，分別自美國(案16200、案16201)、日本(案16202)入境，入境日介於8月29日至9月10日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

截至目前國內累計1萬6093例確診，分別為1471例境外移入，1萬4568例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計839例新冠肺炎死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、台北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

幼稚園群聚再擴大，指揮中心舉行記者會說明。出席名單第一排由左到右中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、ACIP召集人李秉穎；第二排由左到右醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥 。記者楊雅棠／攝影 圖／指揮中心提供

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