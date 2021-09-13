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麥當勞女店員確診匡列30人 北市：生活單純看起來還好
北市府昨宣布1例為本土個案16198，為一名居住在萬華區的20多歲的麥當勞女員工，感染源不明。台北市副市長黃珊珊今出席活動表示，該個案生活單純，「如果沒什麼特別足跡的話，看起來是還好。」另外，北市遭中央認為匡列太寬鬆，黃說，疑似是Delta病毒就要高規格對待，只要是地方政府的責任，絕對不會迴避。
黃珊珊表示，麥當勞女員工確診，已經按照第一圈接觸者的規定匡列，但是該個案生活單純，「如果沒什麼特別足跡的話，看起來是還好。」且該案Ct值很高，較無疑慮。
至於，案16198的接觸者匡列情形，台北市政府發言人陳智菡表示，初步匡列23人居家隔離，7人自主健康管理。
另外，黃珊珊昨日在臉書上表示，中央認為北市府匡列得太寬。黃珊珊說，由於該案第一時間因為疑似Delta病毒 ，北市府比照Delta病毒預防性隔離，周六衛生局有接到中央通知指北市匡列太過寬鬆，第一圈接觸者只需要自主健康管理，因此把就居隔部分刪除掉，但北市寧可開立紙本，還是按照台北市政策執行。
黃珊珊認為，疑似是Delta病毒就要高規格對待，後來事實證明該案就是Delta，北市會盡所能做嚴格認定，不會放鬆任何可能性。黃說，只要是地方政府的責任，絕對不會迴避。
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