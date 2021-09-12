裝修工夫婦染Delta 北市接觸者81人PCR全陰性

台北市1名裝修工確診Delta變異株並傳染給妻子，衛生局今天說，這對夫妻共匡列81名接觸者居家隔離，包含在文山區國中、幼兒園任教的2名教師在內，目前PCR結果皆為陰性。

台北市9日新增2例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，為一對居住在文山區的夫婦，昨天確認感染在印度發現的Delta變異株，丈夫（案16168）曾在8月12日、13日、14日及9月8日到新北市某幼兒園爆發Delta群聚的社區工作，9月1日出現症狀；妻子（案16171）則是家庭主婦。

台北市衛生局今天表示，案16168的感染源尚待釐清，共匡列接觸者20人，案16171則匡列接觸者61人，81人第一次PCR核酸檢測結果皆為陰性，且因曾與兩人活動史重疊的對象皆可掌握，故不會另行公布足跡。

此外，文山區一所國中及一所私立幼兒園因有2名教師與案16171足跡重疊，因此遭匡列為接觸者，造成國中3個班級共90名學生、幼兒園1班19名學生須預防性居家隔離。

衛生局表示，這2名老師一採結果皆為陰性，預防性居家隔離的學生預計在13日或14日進行採檢，若為陰性則可解除隔離。

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