快訊

萬華染疫女餐飲員工 麥當勞證實任職林森三店

吳宗憲最美小女兒罕見曝光 口罩擋不住仙氣

幼兒園群聚案北市預防性居隔902人全陰 午夜解隔

中央社 / 台北12日電

台北市3所小學與4所幼兒園因與新北幼兒園群聚案相關而預防性停課，共902名師生及同住家人預防性居家隔離。衛生局今天表示，902人PCR採檢結果皆為陰性，將於今晚12時解隔。

新北市板橋區某幼兒園爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚，台北市因有學童曾在此幼兒園上課而遭匡列居家隔離，導致3所國小及4所幼兒園預防性停課。

台北市衛生局今天表示，這3所國小及4所幼兒園預防性停課到昨天為止，且902名師生及同住家人PCR核酸檢測結果皆為陰性，全數於今天晚間12時解除隔離。

台北市副市長黃珊珊在臉書發文表示，這些學校明天就可以復課，剩下還在預防性停課的是文山區的一所國中及一所私立幼兒園，這2校因為與確診Delta變種病毒株的裝修工（案16168）相關，要等到14日採檢為陰性後才能解隔復課。

新冠肺炎 COVID-19 幼兒園

延伸閱讀

北市受Delta影響停課學校 有望13日復課

民眾反映餐廳內用未落實防疫 黃珊珊：抓到一律嚴辦

北市確診國中生學校停課5天 不排除與板橋有關

北市確診國中生外婆家在板橋 黃珊珊：不排除地緣關係

相關新聞

北市中山區女員工染疫感染源不明 餐廳停業3天禁內用至26日

中央流行疫情指揮中心今公布台北新增2例確診病例，1例為境外移入，從美國入境，1例為本土個案16198，為一名居住在萬華區...

防Delta！黃珊珊爆中央認北市匡太寬 刪上傳居隔記錄

今天本土新增3例確診，其中新北及桃園各一例和新北幼兒園有關。台北市副市長黃珊珊今天也在臉書提到，北市文山區先前到新北社區...

北市今增1餐飲員工確診 黃珊珊：Ct值37 疑得過產生抗體

台北市今天新增一例本土確診，中央流行疫情指揮中心表示為北市年輕女性，從事餐飲業。台北市長柯文哲今停開防疫記者會，副市長黃...

萬華染疫女餐飲員工 麥當勞證實任職林森三店

中央流行疫情指揮中心今公布台北新增2例確診病例，1例為境外移入，從美國入境，1例為本土個案16198，為一名居住在萬華區...

盼廣篩概念深根民心 新北近4個月篩近35萬人

新北市長侯友宜今天公布自5月17日首設社區篩檢站後數據，在近4個月內新北共篩34萬3756人，上周在幼兒園群聚案爆發後，...

隔離者的苦他都懂 侯友宜承諾盡力照顧

新北市一周之隔因Delta變異株入侵，居家隔離人數從百餘人爆增到近千人，加上颱風璨樹襲來，隔離者沒辦法回家防災，市長侯友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。