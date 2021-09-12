幼兒園群聚案北市預防性居隔902人全陰 午夜解隔
台北市3所小學與4所幼兒園因與新北幼兒園群聚案相關而預防性停課，共902名師生及同住家人預防性居家隔離。衛生局今天表示，902人PCR採檢結果皆為陰性，將於今晚12時解隔。
新北市板橋區某幼兒園爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚，台北市因有學童曾在此幼兒園上課而遭匡列居家隔離，導致3所國小及4所幼兒園預防性停課。
台北市衛生局今天表示，這3所國小及4所幼兒園預防性停課到昨天為止，且902名師生及同住家人PCR核酸檢測結果皆為陰性，全數於今天晚間12時解除隔離。
台北市副市長黃珊珊在臉書發文表示，這些學校明天就可以復課，剩下還在預防性停課的是文山區的一所國中及一所私立幼兒園，這2校因為與確診Delta變種病毒株的裝修工（案16168）相關，要等到14日採檢為陰性後才能解隔復課。
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