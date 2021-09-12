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新北幼兒園Delta延燒 桃園男通勤板橋上班足跡公布

新北幼兒園Delta延燒 桃園+1本土確診

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
國內今天新增3個本土個案，其中一例是編號16191、住在桃園市大溪區的50多歲男子，桃園市長鄭文燦表示，市府已針對案16191同住的家人、兩位子女以及他的太太採檢，太太雖然還沒有公告，但已編號為案16199，應該會列入明天的個案。圖/市府提供
國內今天新增3個本土個案，其中一例是編號16191、住在桃園市大溪區的50多歲男子，桃園市長鄭文燦表示，市府已針對案16191同住的家人、兩位子女以及他的太太採檢，太太雖然還沒有公告，但已編號為案16199，應該會列入明天的個案。圖/市府提供

國內今天新增3個本土個案，其中一例是編號16191、住在桃園市大溪區的50多歲男子，是新北市幼兒園群聚感染衍生的個案，他在任職公司快篩、PCR採檢都呈陰性，但列為擴大居隔對象，採檢後驗出陽性確診，根據桃園市府疫調，他在外的傳染風險期大約一天，足跡從桃園搭公車到新北換捷運到頂埔站土城上班。

桃園市長鄭文燦表示，市府已針對案16191同住的家人、兩位子女以及他的太太採檢，太太雖然還沒有公告，但已編號為案16199，應該會列入明天的個案。

鄭文燦表示，案16191居住地在大溪，曾經到某診所看診，該診所8位醫護人員跟員工，都已居家隔離安排採檢中，看診的時候並沒有其他病人；不過他在新北板橋上班，曾搭乘712公車以及710公車到新北市的土城，再經由捷運到公司；至於他的太太、案16199，是在桃園的某職場上班，正在進行該職場的疫調匡列。

鄭文燦表示，新北市的幼兒園群聚感染事件，需要跨縣市合作分享防疫資訊，該群聚事件已讓27名幼兒園兒童及家人確診，還有37人在集中檢疫所，要高標準來處理：桃園會建立起多層次的防範對策，確保社區安全。

桃園市府指出，目前桃園居家隔離人數共有47人。圖/市府提供
桃園市府指出，目前桃園居家隔離人數共有47人。圖/市府提供
編號16191、住在桃園市大溪區的50多歲男子，傳染給同住妻子。圖/市府提供
編號16191、住在桃園市大溪區的50多歲男子，傳染給同住妻子。圖/市府提供
國內今天新增3個本土個案，其中一例是編號16191、住在桃園市大溪區的50多歲男子，桃園市府公布案16191足跡。圖/市府提供
國內今天新增3個本土個案，其中一例是編號16191、住在桃園市大溪區的50多歲男子，桃園市府公布案16191足跡。圖/市府提供

新冠肺炎 COVID-19 幼兒園 鄭文燦

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