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新北幼兒園Delta延燒 桃園男通勤板橋上班足跡公布

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新北幼兒園群聚案再增1確診 曾2度到新北投用餐

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市公布最新確診者足跡。圖／新北衛生局提供
新北市公布最新確診者足跡。圖／新北衛生局提供

新北市今天新增1例本土案例，是某幼兒園確診幼童（案16141）的爺爺，經匡列後在居家隔離期間確診，Ct值僅14.5，市府也公布其足跡，曾在4、5日連2天到台北市新北投2處餐廳用餐。

據市府足跡顯示，該名爺爺曾在上月30到本月3日連5天到板橋四維公園，接著4、5日2度搭乘捷運到新北投用餐。

新冠肺炎 COVID-19 幼兒園

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