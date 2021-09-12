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新北幼兒園群聚案再增1確診 曾2度到新北投用餐
新北市今天新增1例本土案例，是某幼兒園確診幼童（案16141）的爺爺，經匡列後在居家隔離期間確診，Ct值僅14.5，市府也公布其足跡，曾在4、5日連2天到台北市新北投2處餐廳用餐。
據市府足跡顯示，該名爺爺曾在上月30到本月3日連5天到板橋四維公園，接著4、5日2度搭乘捷運到新北投用餐。
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