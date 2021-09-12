快訊

璨樹颱風移動速度加快 有望今晚九點解除陸上警報

新北幼兒園Delta延燒 桃園男通勤板橋上班足跡公布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台大癌醫全院千人周周做PCR 主動找到1名美食街員工確診

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
台大癌醫中心醫院為台大醫學院附設醫院的分院。本報資料照片
台大癌醫中心醫院為台大醫學院附設醫院的分院。本報資料照片

台大癌醫中心分院地下1樓美食街有餐飲店員工確診，台大癌醫副院長王明鉅、副院長陳晉興都證實有此事，但都強調，這是癌醫每周二全院PCR定期檢測主動找出來的個案，上周五已擴大採檢所有可能接觸者，全部都是陰性。

指揮中心發言莊人祥表示，這名個案為9月9日公布之新北個案，與幼兒園群聚無關，職場接觸者匡列5人，已要求8月25日至9月8日間曾到該店消費者注意自身健康狀況。

陳晉興表示，台大總院日前因應降載，有許多手術移到癌醫，因此癌醫為台大不分正職或外包員工，每周都要做「PCR核酸檢測」，這名個案就是這樣主動找到的。

王明鉅表示，上周二定期篩檢發現一人陽性，立刻通報指揮中心，9月9日周三由指揮中心公布。院內感控醫師評估，此員工是在櫃檯販售包裝好的餐點，每天雖然可能接觸數百名員工，但接觸時間都很短，且雙方都有防護，感控醫師評估是風險相對低的接觸情境。

王明鉅表示，上周五針對可能有接觸過該員工的醫院同仁進行擴大採檢，結果全部是陰性。內員工90%以上都已接種兩劑疫苗，5月疫情爆發以來，台大癌醫只有在疫情最趨緩時曾經有一周沒有做PCR，其他時間都是周周全院PCR，不曾中斷。下周二又是全院千人每周定期檢驗的日子，院方都保持高度戒備，不敢掉以輕心，持續盡力保障全院感控安全。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

幼兒園群聚再增2人 指揮中心：原已匡列對社區影響不大

48歲女接種莫德納後急性虹彩炎 莊人祥：尚未接到通報

手機能查疫調次數 莊人祥：有記錄不等於與確診者足跡重疊

【重磅快評】細胞簡訊之亂洩漏指揮中心有「隱藏版」？

相關新聞

新北幼兒園群聚案再增1確診 曾2度到新北投用餐

新北市今天新增1例本土案例，是某幼兒園確診幼童（案16141）的爺爺，經匡列後在居家隔離期間確診，Ct值僅14.5，市府...

幼兒園群聚再增2人 指揮中心：原已匡列對社區影響不大

國內今天新增三例本土個案以及11例境外移入；另確診個案中無新增死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，其中兩名個案與幼兒園群聚有...

台大癌醫全院千人周周做PCR 主動找到1名美食街員工確診

台大癌醫中心分院地下1樓美食街有餐飲店員工確診，台大癌醫副院長王明鉅、副院長陳晉興都證實有此事，但都強調，這是癌醫每周二...

北市今增1餐飲員工確診 黃珊珊：Ct值37 疑得過產生抗體

台北市今天新增一例本土確診，中央流行疫情指揮中心表示為北市年輕女性，從事餐飲業。台北市長柯文哲今停開防疫記者會，副市長黃...

盼廣篩概念深根民心 新北近4個月篩近35萬人

新北市長侯友宜今天公布自5月17日首設社區篩檢站後數據，在近4個月內新北共篩34萬3756人，上周在幼兒園群聚案爆發後，...

隔離者的苦他都懂 侯友宜承諾盡力照顧

新北市一周之隔因Delta變異株入侵，居家隔離人數從百餘人爆增到近千人，加上颱風璨樹襲來，隔離者沒辦法回家防災，市長侯友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。