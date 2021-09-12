台大癌醫全院千人周周做PCR 主動找到1名美食街員工確診

台大癌醫中心分院地下1樓美食街有餐飲店員工確診，台大癌醫副院長王明鉅、副院長陳晉興都證實有此事，但都強調，這是癌醫每周二全院PCR定期檢測主動找出來的個案，上周五已擴大採檢所有可能接觸者，全部都是陰性。

指揮中心發言莊人祥表示，這名個案為9月9日公布之新北個案，與幼兒園群聚無關，職場接觸者匡列5人，已要求8月25日至9月8日間曾到該店消費者注意自身健康狀況。

陳晉興表示，台大總院日前因應降載，有許多手術移到癌醫，因此癌醫為台大不分正職或外包員工，每周都要做「PCR核酸檢測」，這名個案就是這樣主動找到的。

王明鉅表示，上周二定期篩檢發現一人陽性，立刻通報指揮中心，9月9日周三由指揮中心公布。院內感控醫師評估，此員工是在櫃檯販售包裝好的餐點，每天雖然可能接觸數百名員工，但接觸時間都很短，且雙方都有防護，感控醫師評估是風險相對低的接觸情境。

王明鉅表示，上周五針對可能有接觸過該員工的醫院同仁進行擴大採檢，結果全部是陰性。內員工90%以上都已接種兩劑疫苗，5月疫情爆發以來，台大癌醫只有在疫情最趨緩時曾經有一周沒有做PCR，其他時間都是周周全院PCR，不曾中斷。下周二又是全院千人每周定期檢驗的日子，院方都保持高度戒備，不敢掉以輕心，持續盡力保障全院感控安全。

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