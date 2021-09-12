快訊

台北下午別出門！ 鄭明典示警：再過幾小時起風機率高

蔣經國生前菜單曝光 要廚房別再做魚翅餃

埃及爸確診途徑 醫：無法排除被小孩傳染可能性

中央社 / 台北12日電
感染科醫師認為「埃及爸」無法排除被小孩傳染可能性，指揮中心強調，不排除所有可能性，正持續以基因定序釐清感染途徑。聯合報系資料照／記者張哲郢攝影
感染科醫師認為「埃及爸」無法排除被小孩傳染可能性，指揮中心強調，不排除所有可能性，正持續以基因定序釐清感染途徑。聯合報系資料照／記者張哲郢攝影

新北某幼兒園群聚延燒，「埃及爸」遭質疑為感染源。感染科醫師認為「埃及爸」無法排除被小孩傳染可能性，指揮中心強調，不排除所有可能性，正持續以基因定序釐清感染途徑。

新北某幼兒園COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情延燒至新北某社區，外界推測感染源可能來自1名幼兒園孩童父親、8月4日入境的埃及籍男子（案16160），案16160入境後機場採檢陰性，入住防疫旅館，8月16日期滿前採檢陰性，8月18日檢疫期滿，返家自主七天到8月25日。

「埃及爸」因Ct值為37，病毒量太低，基因定序困難，「埃及爸」是否就是這起群聚感染源仍無法定論。長庚醫院副院長邱政洵今天接受媒體聯訪時表示，以現階段掌握到的資訊推論，「埃及爸」的感染途徑有2種，第1種是在境外染疫卻未在檢疫時檢驗到，第2種是檢疫期滿後在社區感染。

邱政洵指出，以他的觀點分析，後者可能性較大。現行入境防疫政策是14天在防疫旅館或集中檢疫所檢疫，期間會有2次核酸檢測（PCR）及1次快篩，結果皆陰性才能進行7天自主健康管理，境外防堵政策強度足夠，很難出現漏網之魚，「埃及爸」返家遭小孩傳染可能性不可排除。

新北某幼兒園群聚目前累積27人確診，其中20人確定為Delta變種病毒（最早在印度發現），「埃及爸」基因定序未出爐。

邱政洵提到，雖據新加玻最新研究顯示，Delta病毒排除時間較Alpha變種病毒（最早在英國發現）久，但感染Delta病毒14天以後病毒量就會降低，Ct值可能到37。

以「埃及爸」的病毒量推估，邱政洵認為，「埃及爸」是遭小孩傳染可能性高的觀點也能成立。但新北某幼兒園群聚源頭需要搭配定序結果，在結果沒出爐前，不能先入為主認為「埃及爸」就是感染源， 沒有人願意染疫。

針對「埃及爸」是被小孩傳染可能性高的論點，指揮中心發言人莊人祥今天上午告訴中央社記者，指揮中心不排除任何一種「埃及爸」感染途徑的可能性，所以才會積極進行血清抗體檢驗、基因定序及相關疫調，徹底釐清感染源，才有助於制定後續防疫規劃，同時也呼籲民眾勿獵巫。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

埃及爸就是指標個案？ 專家說可能性有二個

北市國中生基因定序為Alpha 疑8月前就感染的舊案

矛頭指向埃及個案「妻子喊冤」！ 陳時中籲勿獵巫

埃及爸足跡到基隆 基隆市：在五堵汐止交界處未進市區

相關新聞

埃及爸就是指標個案？ 專家說可能性有二個

幼兒園群聚案目前仍維持27例個案，指揮中心昨公布相關基因定序，包括裝修工夫妻二人共有20例個案驗出Delta變異株，但埃...

小港機場防疫計程車未著防護衣 民眾：恐成防疫破口

9月初因爆出長榮染疫機師違規聚餐、長榮副機師在小港機場航廈內未戴口罩等狀況，機場防疫狀況再次被放大檢視。民眾投訴小港機場...

埃及爸確診途徑 醫：無法排除被小孩傳染可能性

新北某幼兒園群聚延燒，「埃及爸」遭質疑為感染源。感染科醫師認為「埃及爸」無法排除被小孩傳染可能性，指揮中心強調，不排除所...

北市餐廳防疫鬆散？ 黃珊珊：違規嚴辦

台北市不受疫情影響，餐廳仍開放內用，但台北市議員王欣儀指出，有民眾反映，某些餐廳並未遵守防疫規定，用餐時沒有隔板，人與人...

新北三峽480生群聚看電影 學校挨罰6萬

新北三峽區明德高中前天讓480名國、高中生在體育館看電影，違反防疫規定，也引發家長擔憂，校長表示，原本是想緩解住校生的心...

北市確診生 基因定序Alpha

昨天沒有新增本土病例，北市松山區確診國中生檢體經基因定序為Alpha變異株，顯示Delta變異株並未從新北群聚擴散至北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。