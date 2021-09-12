埃及爸確診途徑 醫：無法排除被小孩傳染可能性

新北某幼兒園群聚延燒，「埃及爸」遭質疑為感染源。感染科醫師認為「埃及爸」無法排除被小孩傳染可能性，指揮中心強調，不排除所有可能性，正持續以基因定序釐清感染途徑。

新北某幼兒園COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情延燒至新北某社區，外界推測感染源可能來自1名幼兒園孩童父親、8月4日入境的埃及籍男子（案16160），案16160入境後機場採檢陰性，入住防疫旅館，8月16日期滿前採檢陰性，8月18日檢疫期滿，返家自主七天到8月25日。

「埃及爸」因Ct值為37，病毒量太低，基因定序困難，「埃及爸」是否就是這起群聚感染源仍無法定論。長庚醫院副院長邱政洵今天接受媒體聯訪時表示，以現階段掌握到的資訊推論，「埃及爸」的感染途徑有2種，第1種是在境外染疫卻未在檢疫時檢驗到，第2種是檢疫期滿後在社區感染。

邱政洵指出，以他的觀點分析，後者可能性較大。現行入境防疫政策是14天在防疫旅館或集中檢疫所檢疫，期間會有2次核酸檢測（PCR）及1次快篩，結果皆陰性才能進行7天自主健康管理，境外防堵政策強度足夠，很難出現漏網之魚，「埃及爸」返家遭小孩傳染可能性不可排除。

新北某幼兒園群聚目前累積27人確診，其中20人確定為Delta變種病毒（最早在印度發現），「埃及爸」基因定序未出爐。

邱政洵提到，雖據新加玻最新研究顯示，Delta病毒排除時間較Alpha變種病毒（最早在英國發現）久，但感染Delta病毒14天以後病毒量就會降低，Ct值可能到37。

以「埃及爸」的病毒量推估，邱政洵認為，「埃及爸」是遭小孩傳染可能性高的觀點也能成立。但新北某幼兒園群聚源頭需要搭配定序結果，在結果沒出爐前，不能先入為主認為「埃及爸」就是感染源， 沒有人願意染疫。

針對「埃及爸」是被小孩傳染可能性高的論點，指揮中心發言人莊人祥今天上午告訴中央社記者，指揮中心不排除任何一種「埃及爸」感染途徑的可能性，所以才會積極進行血清抗體檢驗、基因定序及相關疫調，徹底釐清感染源，才有助於制定後續防疫規劃，同時也呼籲民眾勿獵巫。

商品推薦