埃及爸就是指標個案？ 專家說可能性有二個

幼兒園群聚案目前仍維持27例個案，指揮中心昨公布相關基因定序，包括裝修工夫妻二人共有20例個案驗出Delta變異株，但埃及爸兄弟檔則因Ct值太高，尚無法定序，整起群聚感染源尚待釐清。長庚醫院副院長邱政洵表示，埃及爸的感染途徑有二，一是在國外即感染未在檢疫時被抓到，二是檢疫期滿後在社區感染。而他認為，以病毒量推估，後者可能性較大。

醫療應變組副組長羅一鈞昨天表示，根據基因定序結果，裝修工夫妻確定感染Delta變異株，研判可能和幼兒園相關群聚是同起事件，但要等完整序列出爐後，才能比對確認。至於埃及爸以及兩位兄弟因Ct值高，仍難以定序。

對於幼兒園群聚，外界將矛頭指向埃及爸自境外帶入病毒。但埃及爸是否就是指標個案，邱政洵表示，還需要搭配定序結果才能判定。

不過邱政洵表示，埃及爸這次被判定陽性確診，有兩種可能，一是境外感染，但之前一直沒有被檢驗到，因為幼兒群聚才發現；二是回到社區後才被感染；這也是衛生單位現在正在釐清、調查中的。而他認為，埃及爸回到社區中才被感染的機率較大。

邱政洵說，根據新加坡的報告，Alpha變異株病毒排出時間只需7至14天，就幾乎完全測不到病毒；而Delta變異株排除時間較久，需14至18天。不過雖然仍能測到病毒，搭配病毒量的檢測，顯示過了14天傳播力已經很低。

目前針對入境者的檢疫政策為14天防疫旅館檢疫，加上七天的自主健康管理，等到檢疫期滿回到社區病毒量已不大，且檢疫期間還搭配兩次PCR和一次快篩檢驗。埃及爸就算在境外曾感染，回到社區也幾乎沒有傳播力。

而根據埃及爸的入境時序，其8月4日入境，8月16日期滿前採檢陰性，8月18日檢疫期滿，自主健康管理七天到8月25日。若是8月18日後感染到新冠肺炎，現在驗到病毒，也是屬於Ct值較高的階段。

不過邱政洵呼籲，就算找到群聚的源頭，也不能不正當的獵巫。民眾也不能因為沒有被匡列到就對Delta變異株掉以輕心，尤其現在Delta變異株的五大症狀，包括頭痛、喉嚨痛、流鼻涕、發燒、咳嗽等，都沒有明顯特異性，因此更該做好自我監測，並隨時保持好社交距離、戴口罩。

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