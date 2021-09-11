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幼兒園2/3接觸者均陰性 陳時中：看來相對安全

中央社 / 台北11日電

國內發生COVID-19本土疫情，指揮中心指揮官陳時中今天表示，目前長榮、桃園疫情都告一段落，北市國中生是舊案，新北幼兒園群聚已有2/3接觸者是陰性，看來相對安全。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再起，繼日前長榮機師爆發群聚疫情，最近新北市也發生幼兒園群聚案、台北市也有國中生確診，外界也好奇中央流行疫情指揮中心如何看待國內疫情狀況。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，前陣子2名染疫的長榮機師（案16119、16120）接觸者二採都陰性，並針對1235名長榮機師進行普篩，也都是陰性。

陳時中說，就連機師家人染疫事件，也一度令桃園相當緊張，所幸相關接觸者二採都是陰性，目前認為此案應該已在可控制範圍、告一段落，雖然不排除會再出現零星個案，但只要確診的是隔離者，代表疫情都在可控範圍。

在新北市幼兒園方面，共匡列近3000人，採檢截至今天已有2001人陰性，陳時中說，目前已有2/3驗完都是陰性，看來相對安全，但還有900多人仍在檢驗中，如果未來驗完都是陰性，就能確定處於更安全的狀況。

陳時中指出，至於台北市國中生確診的個案，由於個案親人、同班同學都陰性，且個案感染的是最早在英國發現的Alpha變異株，象徵感染已有一段時間的抗體IgG又是陽性，研判應該是舊案，認為疫情可控。

陳時中呼籲，國內疫情愈不穩定、謠言就愈多，提醒民眾不要輕信謠言，也希望民眾不要獵巫。

新冠肺炎 COVID-19 幼兒園

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