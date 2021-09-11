松山某國中確診非Delta 柯文哲：危機解除

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會。 圖／北市府提供
台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會。 圖／北市府提供

針對松山某國中生案例，台北市長柯文哲下午在防疫記者會中指出， 因PCR篩檢Ct值33，第二天是35，基因定序不是Delta變異株，是Alpha病毒，與新北市幼兒園不一樣，經過一整天研究，危機解除。

柯文哲說，要科普一下，因感染後體內產生抗體，一種是3、5天出現，一、二周後開始往下掉，另一種是10天後開始出現，持續時間比較，這案例也測另一種抗體，這同學產生的抗體是自然被感染，從抗體表現，恐怕是至少是二、三周前的感染，是舊的案例。

柯文哲說，因抗體不是打疫苗來的，配合PCR的Ct值，從科學數據，這同學是很久以前感染，過了很久，經鼻腔做篩檢是陽性，是殘陽，會感染旁邊人的機率很低，這危機就解除一大半。

柯文哲說，這是好消息，壞消息對同學來說，要回去上課不能再放假了，明天颱風來放假一天，不是居家隔離者周一請回去上課。

柯文哲強調，此案例也是台北市防疫新概念，過去4個月，已經建立疫調系統和大規模測PCR，若有問題，為安全起見會圈大一點，沒有就解除，不需要看到一個案例，就下令全部餐廳不准內用，這會造成大規模干擾，市府會採取 理性務實科學態度，這次用松山區某國中案例，來測試新的防疫戰術。

柯文哲說，台北市社區感染應該是很少，不敢說百分之百沒有，有就圈起來撲滅，所以做好邊境防疫，疫苗盡快打，市府盡量科學方式和能力來擋住。

柯文哲說，目前北市居家隔離138人，昨天變1098人，但松山某國中案例解除後，很快會清掉一半，以後有風吹草動 ，北市會就迅速擴大隔離範圍，沒有問題後就解除，松山這國中生的案例，已篩檢了920人，結果904是陽性，不是Delta變異株，判定傳染力不大，所以就結束掉。

圖／北市府提供
圖／北市府提供

新冠肺炎 COVID-19 Delta變異株

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