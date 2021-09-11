北市國中生基因定序為Alpha 疑8月前就感染的舊案

國內今日本土疫情為零確診，外界關注的是日前台北市松山區某國中的國一生確診陽性，經過基因定序結果發現為Alpha變異株，而非Delta變異株，指揮中心鬆口氣。指揮中心醫療應變組組長羅一鈞指出，該名國中檢驗為Alpha株，加上Ct值高，二採轉陰性，初步研判是8月初以前感染舊案，該案的妹妹跟家人PCR檢驗都是陰性。指揮官陳時中也表示，目前國內疫情看起來處於可控狀態。

新北幼兒園也從原先三千多人採檢後，今日本土案例為零，陳時中指出，日前桃園匡列案皆二採為陰性，是屬於可控制範圍，但可能會有零星個案，至於幼兒園匡列者中有961人尚未驗完，目前現在驗了三分之二，看來還是相對安全。

至於北市案例有一名確診國一生，目前看來是屬於舊案，其親人與同班同學，目前驗起來也是陰性，且基因定序為Aplha，屬於可控狀況。而長榮機師案16119、16120接觸者都二採都陰性，長榮機師所有都做普篩，共有1235人都驗完都是陰性，這幾波疫情看來都漸漸穩定。

而國內板橋大樓及幼兒園群聚案相關的埃及爸暫列境外移入，其基因定序仍未出爐。羅一鈞指出，由於埃及案的Ct值很高，定序比較困難，今日優先公布裝修工夫妻及國中生基因定序結果，有助幫助疫調。專家諮詢小組召集人張上淳指出，目前幾個重要的送驗目標，是先確定是Alpha或是Delta，再採取最快位點的方式去定序。 指揮中心疫情監測組組長周志浩（左起）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

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