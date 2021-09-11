北市松山區某國中篩檢678人 檢驗結果皆陰性
北市松山區某國中有1名7年級學生確診，為案16179，昨天北市府派3輛篩檢巴士進入校園，共採檢678人，結果全為陰性。另外，北市衛生局列同班師生、足球隊同學、相關接觸者等於防疫旅館隔離，昨日也採檢了60人，結果皆為陰性，今天將繼續採檢剩餘的42人。
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