北市松山區確診者學校 60人陰性691人檢驗中
北市衛生局表示，松山區某國中的學生確診，該校已採檢751人，其中60人陰性，691人檢驗中。
台北市松山區某國中生（案16179）確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。北市衛生局今天晚間表示，學生及教職員已採檢751人，其中60人陰性，691人檢驗中。
衛生局指出，案16179因身體不適，8日就醫採檢，9日確診，衛生單位已安排同住及校園密切接觸者採檢及居家隔離；學校10日已完成環境清消，全校採預防性停課5日，篩檢結果持續追蹤。
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