快訊

女星「公廁親熱」音檔外流 父親痛罵丟臉讓她崩潰

埃及爸足跡到基隆 市府因為這原因「比較放心」

埃及爸曾到過大園某倉庫 桃衛局：未接觸他人

中央社 / 桃園10日電

新北市發生幼兒園、社區群聚案，指標個案很可能是「埃及爸」。桃園市衛生局表示，「埃及爸」足跡曾到過大園某倉庫，已完成清消，群聚案在桃園檢疫所的51名隔離者採檢皆為陰性。

新北市某幼兒園發生COVID-19（2019新型冠狀病毒疾病）群聚案，疫情延燒至新北市某社區，其中一名「埃及爸」（案16160）很可能是感染源、指標個案。

桃園市政府衛生局今天表示，經衛生局及警察局疫調比對，埃及爸（案16160）曾分別在8月27日及8月28日前往大園區私人倉庫，但並未與其他人接觸，環境清潔大隊也已完成周邊環境消毒。

桃園市衛生局表示，新北市某幼兒園及社區群聚感染事件，截至昨天共有51名相關接觸者在桃園市集中檢疫所進行隔離，其中37人為桃園個案，14人為外縣市個案，51人採檢結果皆為陰性。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

埃及表兄弟疑近期感染！追Ct值「不排除改判本土案例」

新北幼兒園指標個案埃及爸 8月20日曾赴苗縣2工地

新北公布埃及父與其妻子足跡 地點有深坑、板橋與中和

埃及父與2兄弟確診 3人自駕到數個縣市山區工作

相關新聞

埃及爸足跡到基隆 基隆市：在五堵汐止交界處未進市區

新北市衛生局有通知基隆市衛生局，從埃及來的3個人，有一起到國道一號高速公路五堵路段，位在汐止和基隆交界處看工程，看完就離...

埃及爸足跡到中台灣 查出曾在南投水里、魚池停留

埃及爸爸案16160竟然出現在南投水里、魚池山區，讓南投疫調單位一度憂心這波疫情恐已經向外擴散，代理局長吳美玲證實，今天...

埃及爸曾到過桃園 衛生局：已消毒

新北市幼兒園群聚感染新冠肺炎事件，傳境外移入個案16160（埃及爸）有桃園足跡。桃園市衛生局今天證實此事，同時表示個案在...

新北確診男曾到雲林超商 縣府公布足跡提醒勿鬆懈

案16173男性66歲，平時居住於新北市，9月7日出現胸痛、肌肉痠痛等症狀，9月8日自行至醫院就醫，經醫師評估後採檢，採...

埃及表兄弟疑近期感染！追Ct值「不排除改判本土案例」

幼兒園群聚案件中共27例，其中有3例列為境外移入個案，分別為案16160的埃及父親的親哥及表哥，列為可能的感染源之一。指...

北市確診國中生外婆家在板橋 黃珊珊：不排除地緣關係

台北市松山區某國中學生確診，目前感染源不明。副市長黃珊珊表示，妹妹是陰性、媽媽報告還未出來，匡列同班同學29人、某高中附...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。