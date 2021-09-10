埃及爸曾到過大園某倉庫 桃衛局：未接觸他人
新北市發生幼兒園、社區群聚案，指標個案很可能是「埃及爸」。桃園市衛生局表示，「埃及爸」足跡曾到過大園某倉庫，已完成清消，群聚案在桃園檢疫所的51名隔離者採檢皆為陰性。
新北市某幼兒園發生COVID-19（2019新型冠狀病毒疾病）群聚案，疫情延燒至新北市某社區，其中一名「埃及爸」（案16160）很可能是感染源、指標個案。
桃園市政府衛生局今天表示，經衛生局及警察局疫調比對，埃及爸（案16160）曾分別在8月27日及8月28日前往大園區私人倉庫，但並未與其他人接觸，環境清潔大隊也已完成周邊環境消毒。
桃園市衛生局表示，新北市某幼兒園及社區群聚感染事件，截至昨天共有51名相關接觸者在桃園市集中檢疫所進行隔離，其中37人為桃園個案，14人為外縣市個案，51人採檢結果皆為陰性。
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