埃及爸2哥哥染疫不到10天 不排除改列本土病例

新北幼兒園群聚中，與埃及爸同行來台的哥哥和表哥昨天均確診，暫列境外移入。指揮中心今天指出，埃及爸的2名哥哥抗體均陰性，代表感染不到10天，未來不排除改列本土病例。

新北幼兒園爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情，所幸截至目前接觸者採檢均為陰性，累計個案數維持27例。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天指出，根據發病時序研判，幼兒園老師（案16129）、埃及爸（案16160）是本次群聚案感染源的可能性高；不過，今天也有媒體詢問，埃及爸是否可能在台灣被感染後，才引發後續家庭群聚感染。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，目前此群聚案確實有很多值得進一步了解的地方，也有不同可能性，例如可能是其他小孩傳染給埃及爸的孩子，再傳染到家庭中；埃及爸也可能被社區中不明感染源傳染後，再傳染給家庭成員，但由於目前資料還不足，只能先將埃及爸判定為境外移入病例。

目前除了埃及爸一家三口染疫外，先前與埃及爸一同入境的哥哥、表哥，昨天也都確診，暫判定為境外移入病例。

不過，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，根據最新抗體檢驗結果，埃及爸的哥哥及表哥抗體都是陰性，代表可能在過去7天到10天內才被感染，研判可能屬於近期一波感染的個案。

羅一鈞說，後續會持續追蹤個案Ct值的變化，若Ct值持續下降、病毒量增加，可能會把這2例改列為本土病例，他強調，即便這2例目前暫列境外移入，指揮中心仍比照本土病例進行疫調及防疫作為。

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