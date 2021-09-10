長榮機師案接觸者二採陰性 陳時中：可算控制住了

長榮機師群聚至今未新增個案，機組員回溯採檢專案全數採檢結果陰性，今天2名長榮機師及機師兒子接觸者第二次採檢皆陰性。指揮中心指揮官陳時中說，此案可算控制住了。

長榮機師COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚案，確認感染最早在印度發現的Delta變異株，2名長榮機師（案16119、16120）的197名密切接觸者第二次採檢結果為全數陰性，至於案16120機師染疫兒子227名接觸者二採也都是陰性。

陳時中下午在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，從密切接觸者第二次採檢結果分析，長榮機師群聚案「可以算控制住了」，但強調此案是否真的完全沒病例，仍待解除隔離採檢才揭曉。

陳時中重申，即使未來還有確診者，但都已經事前匡列隔離中，可傳染期不在社區中移動，即使有零星個案，也都在控制範圍內，再傳播出去可能性基本上幾乎可以說等於零。

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