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本土2例、境外5例、1死 松山國一生確診但妹妹陰性

第八批自購疫苗到貨 陳時中：45.8萬劑AZ今下午抵台

本土2例、境外5例、增1死！ 北市國一生確診、國小妹妹採檢陰性

聯合報 / 記者謝承恩陳雨鑫許政榆／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

國內新增7例COVID-19確定病例，分別為2例本土及5例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，兩例本土病例分別在台北市跟新北市，其中一人是就讀松山區某國中的國一生，該學校已經進行停課一日，全班停班14日，個案有一名妹妹就讀國小，目前篩檢陰性。另一例新北個案，則是在看病後檢查出確診，希望可以處理，將疫情控制住。

指揮中心說，今日新增2例本土病例中，案16173為60多歲男性，9月7日出現胸痛、輕微噁心、肌肉痠痛等症狀，9月8日就醫並採檢，於今日確診，已匡列接觸者6人，列居家隔離，餘匡列中。案16179為10多歲男性，9月8日出現胸痛、呼吸痛等症狀，9月9日就醫採檢，於今日確診，已匡列接觸者51人，列居家隔離，餘匡列中。衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增5例境外移入個案，分別自美國(案16174、案16175)、土耳其(案16176)、日本(案16177)、亞美尼亞(案16178)入境，入境日介於8月26日至9月8日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心指出，今日新增1例死亡個案(案10387)，為70多歲男性，具慢性病史及其他確診者接觸史，6月3日因其他原因就醫，同日出現發燒、咳嗽等症狀，採檢後住院治療，於6月4日確診，8月26日解除隔離，9月5日死亡。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,938,839例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,921,268例排除)，其中16,069例確診，分別為1,452例境外移入，14,563例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計839例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

國內新增7例COVID-19確定病例，分別為2例本土及5例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。圖／指揮中心提供
國內新增7例COVID-19確定病例，分別為2例本土及5例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。圖／指揮中心提供

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