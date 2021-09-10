北市松山區某國中學生確診 該生班級停課14天

疫情延燒到台北市，松山區某國中有學生確診，校方昨晚緊急通知全校師生今天預防性停課一天，居家線上學習；確診學生該班級停課14天。校方人士表示，9日晚間接獲通知一名學生PCR採檢呈現陽性反應，立即向北市教育局進行校安通報，並啟動校園緊急安全會議，晚間10時也通知各班進行預防性停課，其中確診學生的班級停課14天，其餘23個班級則預防性停課一天。 北市松山區某國中一學生確診，全校預防性停課1天。記者蘇健忠／攝影 北市松山區某國中一學生確診，全校預防性停課1天，改居家線上學習，上午教職員忙進忙出。記者蘇健忠／攝影 北市松山區某國中一學生確診，全校預防性停課1天。記者蘇健忠／攝影

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