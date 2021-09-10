北市松山區某國中學生確診 該生班級停課14天
疫情延燒到台北市，松山區某國中有學生確診，校方昨晚緊急通知全校師生今天預防性停課一天，居家線上學習；確診學生該班級停課14天。校方人士表示，9日晚間接獲通知一名學生PCR採檢呈現陽性反應，立即向北市教育局進行校安通報，並啟動校園緊急安全會議，晚間10時也通知各班進行預防性停課，其中確診學生的班級停課14天，其餘23個班級則預防性停課一天。
疫情快報
▪【疫情專題】9月9日新增本土4例、境外2例、1死亡案例
▪【QA整理包】哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言