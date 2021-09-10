社區大樓藏傳播鏈延燒雙北？ 指揮中心下午2時說明

國內本土板橋大樓及幼兒園群聚案，已累計23人確診，昨日板橋大樓中又有裝修工人及太太確診，又引爆社區內感染的不確定性，今日松山某國中也傳出一名學生PCR陽姓，全校停課一日。指揮官陳時中表示，目前幼兒園及社區大樓的公共區域目前環境採檢為陰性，今日下午2時記者會說明案情最新進度。

另外本起群聚案中，有三例為境外移入，分別為社區大樓住戶的埃及爸爸，他與親哥、表哥三人，同天自埃及返台，已經居隔後檢測結果時陰時陽，三人也常出沒在三重地區。該棟大樓總計有六人確診，分別居住在10、11、15樓，目前將針對裝修工及埃及個案進行基因定序。指揮中心針對本案中的18人，已經進血清抗體檢測，其中疫情最早感染源，研判為埃及爸爸及幼兒園夫妻，但傳播鏈仍待釐清。

Delta變異株入侵社區，台大流病與預醫所兼任教授金傳春指出，不能僅針對現有確診個案或不明感染源個案，去判斷傳播鏈及關聯圖，而是應該從病毒偵測、血清檢測及臨床症狀偵測，三管齊下進行檢驗才行。另外面對疫苗施打，也必須確認目前國人施打狀況是否足以因應Delta變異株，包含一般民眾及國內醫護人員、機組人員等高風險者，施打完一或二劑疫苗其中和抗體數等蒐集。

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