前出版社員工染疫裝葉克膜撐72天 雖不治家屬謝榮總

曾經是宇宙光雜誌出版社總務人員的石義勳六月初不幸染上新冠肺炎，從中興醫院轉院榮總心臟外科加護病房，隨即裝上葉克膜續命，在10組醫護人員接力照料了72天，直至8月30日撤管前，除了肺部纖維化不治，他的心肝腎都完好，四肢沒栓塞、細菌感染也控制住，家屬特別寫信感謝醫護照顧品質。

裝葉克膜長達72天

「感謝外科加護病房CVSB團隊72天照顧石義勳先生。」石義勳的妻子曹雪芳、義姊林意玲8日寫長信給台北榮總院長張德明，感謝該院心臟移植及人工心臟中心主任張效煌所率領的心臟外科加護病房（CVSB）醫護人員，在長達10週裝葉克膜、呼吸器續命的救助過程中，歷經三次大出血，與氣胸、血胸、感染、洗腎等多次危急過程，全力搶救成功，深情隆恩，家屬無以為報。

石義勳從小在義光育幼院長大，因為石媽媽的關係，所以姓石，實際上是「父母均不祥」。他酷愛寫作，於時事更有諸多評論，一度想參選市議員。曾經出版的小冊超過20本，在近50歲時娶得陸配曹雪芳，可惜六月間夫妻雙雙感染新冠肺炎，曹雪芳在兩周後痊癒解隔離，石義勳則纏綿病榻兩個多月不治，享年62歲。

熱心服務 廣結人緣

在石義勳病危住院時，家屬友人多方拜託醫院搶救，義姊林意玲請託葉克膜專家柯文哲市長、熟識石先生的作家張曉風女士，也央求她過去在陽明大學教過、服務於榮總的醫生協助救治，而石先生的親友、台灣大學教職員團契、宇宙光雜誌出版社、傳愛之家等等十餘個禱告群組，每天傳代禱信到海內外、日夜迫切為他的危急狀況禱告。

這樣熱心的奔走，不禁教外界起疑：「石義勳是誰？為什麼這麼多人關心他？」其實石義勳是名不見經傳的小人物，他是可憐的孤兒，因為他為人善良、熱心服務與福音，廣結人緣，所以大家都願意為他禱告、奔走。榮總心臟移植及人工心臟中心主任張效煌曾淡淡地說：「有名的人許多人都會熱心幫助，石先生這樣的身世，才是最需要我們加倍關照的。」

感謝醫護辛勞

家屬在石義勳過世火化之後，特別寫長信到榮總院長信箱致謝說，「這封信是要表揚貴院外科加護病房同仁照顧病患偉大的愛心、耐心與專業，令人十分感動。石義勳曾經72天之久裝葉克膜維生住在CVSB心臟外科加護中心病房，受到貴院醫護人員不眠不休的照顧。」

信上說：「在他漫長的10週葉克膜急救中，貴院每週更換主治醫師、總住院醫師輪流照顧共計10組人員，以及有三班護理師日夜接力照顧石義勳先生，用盡各種機器設備、藥物、物理治療…等醫療資源，讓石先生存活，而且以深度鎮靜劑處置，讓他不感覺疼痛、以最佳狀況延長生命，等待救法。直至8月30日因肺部嚴重纖維化撤管前，他的心肝腎都完好，四肢沒栓塞、細菌感染控制…，這樣的醫護照顧品質，讓家屬親友們無話可說。」

仁心仁術 令人動容

信上也說：「醫護人員每天為他開藥、化驗、照X光、抽痰拍痰、擦澡、翻身俯臥治療、清理更換循環管、刮鬍子、把屎把尿、注射抗生素與餵食營養針、監看呼吸器與葉克膜參數、各專科醫生開會研究討論病情起伏、為他寫各樣的報告…。凡此費時費力、耗費資源，我們無以為報。」

「最要提名感謝的，是貴院的張效煌主任，他在整整72天中，監看石義勳先生葉克膜參數與呼吸器調整，過程中付出無盡的精神、心力，還自費購買病患俯臥治療需要之氣墊。他不但自己窮盡專業，而且過程中石先生七次遭遇大出血、氣胸、血胸等性命危急時，他都積極與內外科主治醫師、感染科、營養科商討救法；他也曾多次寫信安慰鼓勵親友，只要有一絲希望，他就不放棄搶救，真是看到仁心仁術的榜樣。」

石義勳的追思禮拜訂於9月25日(六)上午10時於宇宙光全人關懷機構「韓偉廳」舉行。

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