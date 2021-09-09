台灣人能接受與病毒共存？ PTT鄉民激辯：有個問題比疫苗還大
受新冠肺炎疫情侵擾超過1年半，防疫警戒一度升至3級戒備，雖尚未達成清零目標，但國內也逐步朝向「微解封」開放防疫規定，就有一名網友納悶提問「台灣人有辦法接受與病毒共存嗎？」引起網友們關注討論，其中就有人提及最必須面對的關鍵問題。
這名網友在PTT發問「台灣人有辦法接受與病毒共存嗎？」他表示，有些人似乎就這麼希望台灣最好永遠鎖國下去，「每天維持零確診好棒棒，至於內用餐廳跟八大行業就管它去死」。
不過，他也認為，台灣民眾已經習慣「零確診等於防疫模範生」的說法，但如果有一天，台灣疫苗第二劑覆蓋率衝到七、八成，「正式宣布可以與新冠肺炎共存，並撤除全部防疫限制，台灣人有辦法接受嗎？」
對於原PO的提問，引起許多網友們加入討論，有人就認為「不行！堅持鎖國」、「不可能，台灣注定要鎖國一百年」、「幻想文...事實是一劑都還沒打到」，另一派網友則回應「當初的恐慌仔現在還不是照樣內用」、「可以啊，不然幹嘛打疫苗？不過也沒必要全撤那麼極端」、「打完六成就放啊，時中也是這樣說」、「清零清不完，經濟受影響的人愈來愈多，台灣人總有一天不得不接受」。
另外，網友們也提及醫療體系是否能負荷的關鍵性問題，「醫療資源問題比疫苗還大」、「未來一定是與病毒共存的，現在硬要清零都是在作秀，擴大接種率才是真正要做的」、「（與病毒共存是）未來趨勢吧，只是怕醫療崩潰」。
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